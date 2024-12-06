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Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Cinayete Sebep Oldu

Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Cinayete Sebep Oldu
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Çorum'da alacak verecek meselesi yüzünden tartışan F.Y., iş yerinde Ayhan Doğan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından zanlı, teslim olmak için 112 Acil Çağrı Merkezini aradı ve gözaltına alındı.

Çorum'da bir şahıs alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı iş yerinde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. (22) isimli şahıs, Ayhan Doğan'a (57) ait iş yerine geldi. İş yerinde Doğan ve F.Y. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.Y. yanında bulunan bıçakla Doğan'ı yaraladı. Ağır yaralanan Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

İş yerinden ayrılan F.Y. bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Ayhan Doğan'ı öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cinayet zanlısı ise gittiği köye giden ekipler tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince iş yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayhan Doğan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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