Çorum'da Akraba Kavgası: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

Çorum'da aralarında husumet bulunan iki akraba, hastanenin acil servisinde karşılaştı. Çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden anlaşmazlık olan S.Y. (22) ile H.Ü. (26) acil serviste karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Y., yanında taşıdığı bıçakla H.Ü.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan H.Ü., hastane personeli tarafından hemen ameliyata alındı. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan S.Y. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM