Haberler

Çorum’da 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 gözaltı

Çorum’da 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Kahreden haber 2 bin 250 km öteden geldi
Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek

Her gören aynı yorumu yapıyor: Sen ne güzel bir adamsın

Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü

AVM yerle bir oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor

Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"