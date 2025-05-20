Çorum'da 5 Katlı Bina Yangınında Panik Anları

Çorum'da 5 Katlı Bina Yangınında Panik Anları
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Çorum'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenenler için sağlık ekipleri müdahale etti.

Çorum'da 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, Buharaevler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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