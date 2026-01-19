Haberler

Çorum'da aranan 32 şahıs yakakandı

Güncelleme:
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 12-19 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişiyi yakaladı. Aralarından 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, ayrıca kayıp 2 kişi bulundu.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-19 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 kasten öldürme, 2 dolandırıcılık, 2 hırsızlık ve 1 cinsel suçlardan olmak üzere toplamda 32 şahıs yakalanırken aralarından 14 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 1 erkek şahıs bulunup ailelerine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
