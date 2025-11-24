Çorum'da 27 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-24 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık ve 1 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere toplamda 27 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın 1 erkek bulunarak ailelerine teslim edildi - ÇORUM