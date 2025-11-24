Çorum'da 27 Kişi Yakalandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 27 şahıs yakalandı. Ayrıca kayıp olarak bildirilen 2 kadın ve 1 erkek bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-24 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık ve 1 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere toplamda 27 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın 1 erkek bulunarak ailelerine teslim edildi - ÇORUM
