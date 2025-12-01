Çorum'da 23 Kişi Yakalandı, Kayıp 4 Kişi Bulundu
Çorum'da yapılan polis denetimlerinde haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı. Ayrıca, kayıp 2 kadın ve 2 erkek bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp bir erkek şahsın arama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 23 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek bulunup ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 erkek şahsın arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa