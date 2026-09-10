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Çorum’da 2 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Çorum’da 2 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Çorum’un Bayat ilçesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 ev bir ahır alevlere teslim oldu.

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 ev bir ahır alevlere teslim oldu. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahalem ediyor.

Yangın, Bayat ilçesi Çerkeş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ilk belirlemelere göre, yanan evin bitişiğinde bulunan bir ev ve bir ahıra sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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