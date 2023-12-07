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Çorum Alaca İlçesi'nde Elektrikli Motosiklet Hırsızlığı

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Çorum Alaca İlçesi'nde park halindeki elektrikli motosikleti çalan 5 kişi, vatandaşların müdahalesi ile çaldıkları motoru bırakarak kaçtılar.

Çorum Alaca İlçesi'nde, park halindeki elektrikli motosikleti çalan kimliği belirsiz 5 kişi, vatandaşların müdahalesi ile çaldıkları motoru bırakarak kaçtılar.

Olay Ayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum Caddesi üzerine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, park halinde ve kitli olan elektrikli motosikleti alarak kaçmaya başladı. Motosikletin çalındığını gören vatandaşlar, şahısların üzerine araba sürerek müdahale etti. Çaldıkları motosikleti bırakarak kaçan 5 şahıs kısa sürede ortadan kayboldu. Olayın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalınan motosiklet polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi 5 şahıs hakkında inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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