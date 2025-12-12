Çorum'da sürücülere sıkı denetim: 30 araca ceza

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 30 araca toplam 85 bin 228 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Zile Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde 80 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 30 araca toplam 85 bin 228 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM