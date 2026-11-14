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Çorum Alaca'da otomobil tarlada takla attı, sürücü yaralandı

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Çorum Alaca'da otomobil tarlada takla attı, sürücü yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde Yozgat-Alaca kara yolu Koçhisar köyü mevkiinde otomobilin yoldan çıkarak tarlada takla atması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlada takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca kara yolu Koçhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Emre K. (25) yönetimindeki 38 AGD 698 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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