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Çorum Alaca'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Çorum Alaca'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı, polisin inceleme başlattığı öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.C. yönetimindeki 06 DGY 652 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 19 AHL 597 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağarı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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