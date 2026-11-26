Çorum Alaca'da lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Alaca ilçesinde lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde lastiği patlayan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Çorum-Alaca kara yolu üzerindeki İbrahim köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 07 BFT 683 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otomobil otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.