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Çorum Alaca'da Kaçak İçki Operasyonu: 3 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 bin litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 bin litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede kaçak içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda O.Ö. ve İ.Ö'ye ait iki evde yapılan aramada plastik varillerde depolanmış 3 bin litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, ifadeleri alınmak üzere Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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