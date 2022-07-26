Serinlemek için girdiği Çoruh Nehri sonu oldu! Cansız bedeni metrelerce ötede bulundu Artvin'in Yusufeli ilçesinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde kaybolan baraj işçisi Harun Candan'ın (21) cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Candan'ın cansız bedeninin nehre girdiği bölgenin 50 metre ötesinde bulunduğu aktarıldı. Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan Harun Candan, dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Candan'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararması ile ekipler aramalara ara verdi. 50 METRE ÖTEDE BULUNDU Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı. Ekipler, Harun Candan'ın, akıntıya kapıldığı yere 50 metre mesafede cansız bedeni bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, otopsi için Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Harun Candan'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verilecek. Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur - 3. Sayfa Yusufeli Barajı Yusufeli Artvin 3. Sayfa Güncel Haberler

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