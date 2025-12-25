Trafik kazasında 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın tekerleği ayağının üzerinden geçen 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı yönüne seyreden M.S. idaresindeki 59 YK 335 plakalı hafif ticari aracın tekerleği, yolun karşısına geçmek için hareketlenen A.E.K. isimli çocuk yayanın ayağının üzerinden geçti. Kaza sonrası yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ