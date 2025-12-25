Haberler

Trafik kazasında 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi

Trafik kazasında 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın tekerleği ayağının üzerinden geçen 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken, seyir halindeki arabanın tekerleği ayağının üzerinden geçen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı yönüne seyreden M.S. idaresindeki 59 YK 335 plakalı hafif ticari aracın tekerleği, yolun karşısına geçmek için hareketlenen A.E.K. isimli çocuk yayanın ayağının üzerinden geçti. Kaza sonrası yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran, adliyede

Geceyi gözaltında geçiren Sadettin Saran adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler

Samsunspor'dan olay açıklama! Fenerbahçe ile anlaşması kriz çıkardı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay
Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler

Samsunspor'dan olay açıklama! Fenerbahçe ile anlaşması kriz çıkardı
Bilişim suçlarıyla mücadelede yeni dönem! Savcılara banka hesaplarına el koyma yetkisi

Resmen yürürlüğe girdi! Savcılara hesaplara el koyma yetkisi
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG'den büyük kopuş

Sürenin dolmasına 6 gün kala sınır hattında çarpıcı gelişme