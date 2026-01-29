Haberler

Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı

Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, komşusuyla tartışan bir şahıs yaşlı kadını 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı komşusu yaşlı kadını 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Metiner Aralığı Sokak'ta meydana geldi. S.T. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu aynı apartmanda oturduğu komşusu yaşlı kadına bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan kadın yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan S.T., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
Aksaray'a hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak

Bir ilimize daha hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

9 Türk bankası için gurur günü
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

En çok Acun Ilıcalı merak ediyordu! Sonuç belli oldu