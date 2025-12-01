Haberler

Çorlu'da Silah Sesleri Üzerine Polis Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Çorlu'da Silah Sesleri Üzerine Polis Operasyonu: Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, elinde av tüfeğiyle tarlada izini kaybettirmeye çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada çok sayıda dolu fişek ve boş kovan bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı duyulan silah sesleri üzerine harekete geçen polis, elinde av tüfeğiyle tarlada izini kaybettirmeye çalışan şüpheliyi dere çevresinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, gece Silahtarağa Mahallesi'nde 'meskun mahalde havaya ateş açıldığı' ihbarı üzerine bölgeye giden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarla kenarındaki yamaçta bir otomobilin başında şüpheli şahısların olduğunu fark etti. Elinde av tüfeği bulunan bir şahıs, polisleri görünce çamurlu tarlaya girip gece karanlığında izini kaybettirmek istedi. Şüpheli, nefes kesen kovalamaca sonucu dere çevresinde yakalandı. Şahsın bırakıp kaçtığı otomobilde yapılan aramada 23 adet dolu tabanca fişeği ve 2 adet mermi dolu kartuş ele geçirildi. Ayrıca araç çevresinde çok sayıda boş kovan olduğu gözlendi. Gözaltına alınan S.K. hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
