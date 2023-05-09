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Çorlu'da sıkışmalı kaza: Sürücüyü itfaiye çıkardı

Çorlu'da sıkışmalı kaza: Sürücüyü itfaiye çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin çarpışması sonucu araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye yaralı kurtardı.

Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin çarpışması sonucu araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye yaralı kurtardı.

Kaza, gece saatlerinde Hanife Şefik İlkokulu mevkiinde meydana geldi. Kumyol Caddesi'nde seyreden N.Z. idaresindeki 59 DM 071 plakalı otomobil ile Ferhat Kalfa Sokak'tan çıkış yapan T.P. idaresindeki 22 EC 446 plakalı otomobil çarpıştı.

Hastaneye kaldırıldı

Çarpışma sonrası metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü T.P. araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekibinin müdahalesi sonrası T.P. araçtan yaralı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tragger Çorlu 3. Sayfa Haberler

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