Çorlu'da yanan kamyonet demir yığınına döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetin kabini tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetin kabini demir yığınına döndü.

Olay, Şahpaz Mahallesi ile Marmara Ereğlisi'ne bağlı Türkmenli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Türkmenli yönüne seyreden R.Ç. idaresindeki kamyonetin kabin bölgesi, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden şoför aracını güvenli bir noktaya çekip kamyonetten indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın sonrası kamyonetin kabini demir yığınına döndü. Çorlu Jandarma ekiplerinin olay yerinden yaptığı kontrollerin ardından, hurdaya dönen kamyonet çekici vasıtasıyla kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

