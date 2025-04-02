Çorlu'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve hafif ticari aracın çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Eski Sanayi girişinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda Ergene istikametine seyreden M.Ü. idaresindeki otomobil ile F.T. yönetimindeki hafif ticari araç yol ayrımında çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan yolcu R.O., Çorlu itfaiye kaza kırım ekibinin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa