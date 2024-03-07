Çorlu'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Şifa Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Eski cezaevi yönüne seyreden Z.B.'nin kullandığı 59 YA 409 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçen yaya M.A.'ya çarptı.
Kaza sonrası motosiklet devrilirken, sürücü Z.B. ve yaya M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ