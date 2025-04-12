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Çorlu'da Motosiklet ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorlu'da kaza: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim Arka 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Ö.A.'nın kullandığı motosiklet ile O.K. idaresindeki servis minibüsü yol ayrımında çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü Ö.A. ve arkasında bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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