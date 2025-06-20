Çorlu'da korku dolu anlar: LPG'li otomobil alev topuna döndü

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Çorlu'da korku dolu anlar: LPG'li otomobil alev topuna döndü
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Çorlu'da korku dolu anlar: LPG'li otomobil alev topuna döndü Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken motoru alev alan LPG'li otomobil, hurdaya döndü.

Çorlu'da korku dolu anlar: LPG'li otomobil alev topuna döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken motoru alev alan LPG'li otomobil, hurdaya döndü.

Olay, Zafer Mahallesi Ticaret Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, benzinlikten yakıt alan S.H., kullandığı 17 ZB 696 plakalı otomobiliyle seyir haline geçti. Bir süre sonra aracın motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan atlayan sürücü S.H. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü.

Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliğince yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan araçta daha önce yakıt kaçağı arızası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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