Çorlu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Çorlu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
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Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yola araç parçaları saçıldı.

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attığı kaza anı kameraya yansıdı. Hurdaya dönen araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzeri Emlaklar mevkisinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Yusuf B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Takla atan otomobil metrelerce savruldu. Hurdaya dönen araçta sürücü Yusuf B., ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mertol Ş. ve Veysel C. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yola araç parçaları saçıldı

Öte yandan, kaza nedeniyle hurda yığınına otomobilin motor ve kaporta parçaları yola saçıldı. Yolun temizlenmesi için Karayolları ekiplerinin gelmesi beklendi.

Trafik polisleri müdahale etti

Kaza sonrası yoğunlaşan trafiğe Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri zamanında müdahale ederek, meydana gelebilecek ikinci kazanın önüne geçti. Çorlu İlçe Trafik Büro Amiri Ahmet Esen de, bölgeye gelip ekiplerle birlikte trafiğe müdahale ederek tıkanan çevre yolu trafiğinin kısa sürede açılmasını sağladı. Yol temizliğini de trafik polisleri yaptı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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