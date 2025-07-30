Çorlu'da Kavga Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Çorlu'da Kavga Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını kendisine küfür ettiği iddiasıyla silahla vurdu. Yaralanan M.A. hastaneye kaldırılırken, U.B. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını kendisine küfür ettiği iddiasıyla silahla vurarak yaraladı.

Olay, Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda Cumhuriyet Parkı açık otopark kısmında meydana geldi. Otoparkta bir araya gelen U.B. ile M.A. arasındaki sohbet, sinirlerin gerilmesi üzerine, U.B. kendisine küfür ettiği iddiasıyla M.A.'ya tabancayla ateş açtı. Bacağından yaralanan M.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından teslim olacağını söyleyip ihbarda bulunan şüpheli U.B., olay yerine gelen Asayiş Büro ve Motosikletli Polis Timleri tarafından kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası

Hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinden Kerem bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

Özel'in şartı kabul edildi! CHP çözüm komisyonuna katılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.