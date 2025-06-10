Çorlu'da Kaçan 20 Keçi ve Çoban Köpeği Bulundu

Çorlu'da Kaçan 20 Keçi ve Çoban Köpeği Bulundu
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Çorlu'da Kaçan 20 Keçi ve Çoban Köpeği Bulundu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çiftlikten kaçan yaklaşık 20 keçi ile bir çoban köpeği, polis ekipleri tarafından sağ salim bulundu. Çevre yolunda keşfedilen hayvanlar, sahibine teslim edilerek olası trafik kazaları önlendi.

Çorlu'da çiftlikten kaçan 20 keçiyi polis buldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da çiftlikten kaçan yaklaşık 20 keçi ile bir çoban köpeği gece yarısı polis tarafından Çorlu Çevre Yolu üzerinde bulundu.

Zafer Mahallesi'nde bulunan besi çiftliğindeki bir çiftçiye ait keçiler kayboldu. Vatandaş, keçilerini bulmak için aramaya çıktı. Keçilerin çevre yolunda görüldüğü ihbarları üzerine bölgeye çıkan çok sayıda polis ekibi keçileri ve başlarında bekleyen çoban köpeğini Esentepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzerinde sağ salim buldu. Çorlu polisi, zamanında müdahale ederek hayvana çarpma şeklinde meydana gelebilecek trafik kazasının da önüne geçti.

Yol kenarında bekletilen keçiler, olay yerine gelen sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi, keçilerin bulunmasında duyarlılık gösteren Çorlu emniyetine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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