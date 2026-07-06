Çorlu'da iki ayrı motosiklet kazası

Tekirdağ Çorlu'da iki ayrı yerde iki kişinin yaralandığı motosiklet kazaları kameralara yansıdı.

İlk kaza, Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Kayan ışıklar istikametine seyreden G.B.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü G.B, sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilerek metrelerce sürüklendi

Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana gelen diğer kazada ise Cumhuriyet Bulvarı istikametine seyreden S.E. (22) idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen motosikletli genç kız hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan S.E. tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı