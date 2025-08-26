Sokak röportajı sırasında havaya ateş açtı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sokak röportajı sırasında bir çocuk havaya ateş açtı. Çevredekiler "Yapma diye bağırırken," görüntülerden tespit edilen çocuk, ailesine ait evde tüfekle birlikte yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sokak röportajı sırasında havaya ateş açılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın faili olduğu belirlenen çocuk yakalandı.
SOKAK RÖPORTAJI SIRASINDA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde 26 Ağustos 2025 tarihinde sosyal medyada yayılan sokak röportajı görüntülerinde yer alan 'havaya ateş açma' olayı üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
TÜFEĞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI
Soruşturma sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada ele geçirilen 1 adet tüfekle birlikte aynı gün saat 12.55'te yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.