Tekirdağ'da atık tesisinden kara dumanlar yükseldi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin açık döküm sahasında çıkan yangın, itfaiye ve kepçe müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Hatip Mahallesi Karatepe bölgesinde yer alan geri dönüşüm tesislerinin açık döküm sahasında bulunan atıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ve kepçe müdahalesiyle söndürüldü. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı