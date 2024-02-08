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Çorlu'da Eski Okul Bahçesinde Yangın Çıktı

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Tekirdağ Çorlu eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde çıkan yangın korkuttu. Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan birikmiş hurda atık malzemelerin bulunduğu eski okul bahçesinde yangın çıktı. Yükselen alevler çevreden de fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Eski lise bahçesinde zaman zaman ateş yakılmasına tepki gösteren bir esnaf, 'Ben de burada esnafım, baktım duman dumana gidiyor. Apar topar itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri de kısa sürede gelip müdahalesini yaptı. Burada genelde kablo yakılıyor. Biz bu şahısları kovuyoruz ama yine gelip burada ateş yakıyorlar' diye konuştu.

Tekirdağ Çorlu eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde çıkan yangın korkuttu.

Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan birikmiş hurda atık malzemelerin bulunduğu eski okul bahçesinde yangın çıktı. Yükselen alevler çevreden de fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Eski lise bahçesinde zaman zaman ateş yakılmasına tepki gösteren bir esnaf, "Ben de burada esnafım, baktım duman dumana gidiyor. Apar topar itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri de kısa sürede gelip müdahalesini yaptı. Burada genelde kablo yakılıyor. Biz bu şahısları kovuyoruz ama yine gelip burada ateş yakıyorlar" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Bulvarı Tekirdağ Çorlu İtfaiye Çevre Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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