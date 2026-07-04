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Çorlu'daki patlamanın izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Çorlu'daki patlamanın izleri gün ağarınca ortaya çıktı
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Tekirdağ Çorlu'da 6 katlı bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle daire tamamen yıkılırken, çevredeki araçlar da hasar gördü.

Tekirdağ Çorlu'da 2 kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlamasının ardından gündüz saatlerinde görüntülenen binada patlamanın yol açtığı yıkım gözler önüne serildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın son katında meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği doğal gaz patlamasının ardından olay yerinde gündüz saatlerinde oluşan hasar görüntülendi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte patlamanın boyutu daha net ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği dairede büyük çapta yıkım oluşurken, dairenin dış cephesi tamamen parçalandı. Patlamanın etkisiyle kopan beton parçaları, pencere doğramaları ve ev eşyaları metrelerce uzağa savruldu.

Apartmanın ön cephesinde ağır hasar oluşurken, çevreye saçılan molozlar ve bina parçaları park halindeki araçlarda da hasara yol açtı. Olay yerinde güvenlik önlemleri sürerken, patlamanın yaşandığı daire kullanılamaz hale geldi.

Patlamada Caner Meriç (34) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olarak kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 1 kişinin tedavisi sürerken, 1 kişi ise taburcu olmuştu.

Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.

Civarda bulunan vatandaşlar ise olayın şokunu halin üzerinden atamadıklarını ifade ederek, "Adeta facia yaşandı. Bir bomba sesi gibi patlamadan dolayı herkes perişandı. Vefat eden arkadaşımız zaten bahçe içindeydi" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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