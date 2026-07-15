Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çakıl yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi ile Ergene ilçesine bağlı Velimeşe sınırındaki Akkadı Kümeevler mevkiinde meydana geldi. E.A.U. idaresindeki tır, toprak ve çakıl yolda seyrettiği sırada henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kaza sonrası yaralanan tır sürücüsü E.A.U., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı