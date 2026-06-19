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Hurda atık yangını yarım asırlık ağacı küle çevirdi

Hurda atık yangını yarım asırlık ağacı küle çevirdi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide atık eşyadan başlayan yangın, ağaca sıçradı. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında yarım asırlık ağaç zarar gördü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş alanda yanmaya başlayan atık eşyadan sıçrayan kıvılcımlar ağaca sıçradı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Nusratiye Mahallesi Lojman Sokak üzerindeki boş bir arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ağaç altına atılan eski hurda dolap tutuşarak alev aldı. Boş araziden yükselen dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Dolaptan sıçrayan alevler nedeniyle yarım asırlık ağaç büyük zarar gördü.

Bir mahalle sakini, bazı şahıslar tarafından boş arazide hurda yakıldığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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