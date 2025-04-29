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Çorlu'da Apartmanın Dış Cephe Kaplaması Düştü

Çorlu'da Apartmanın Dış Cephe Kaplaması Düştü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın dış cephe kaplamaları, rüzgar nedeniyle çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kopan parçalar yola ve araçların üzerine düştü. İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Çorlu'da binanın dış cephesi çöktü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Hallaçoğlu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamasının bir bölümü, kısa süreli yaşanan rüzgar sonrası koparak çöktü. Kopan bina kaplamalarının yola ve araçların üzerine saçılması vatandaşları korkuturken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Otomobilin camı patladı

Çevredeki bazı vatandaşlar, deprem olduğunu sanarak kendilerini can havliyle dışarı attı. Olay esnasında kopan parçaların isabet ettiği bir otomobilin arka camı patladı.

İtfaiye müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın bir kısmını trafiğe kapatıp tedbir alarak, binanın tehlike saçan dış cephesine müdahale etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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