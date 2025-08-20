Çorlu'da Abartı Egzozlu Araçlara Ceza

Çorlu'da Abartı Egzozlu Araçlara Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da polis ekipleri, abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama yaptı. 3 araçta abartı egzoz tespit edilerek toplamda 27 bin 801 TL ceza kesildi ve araçlar trafikten men edildi.

Tekirdağ Çorlu'da polis ekipleri, kamu huzurunu bozan abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şahinleri tarafından yapılan denetimlerde, 3 araçta abartı egzoz tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç başına 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 27 bin 801 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 3 araç trafikten men edildi.

Ekipler, vatandaşların huzurunu bozan ve kamu düzenini olumsuz etkileyen araçlara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi

Özcan Deniz'i çıldırtan iddia: Hamileliğine inanmadım, DNA'ya götürdük
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler

Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.