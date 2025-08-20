Çorlu'da Abartı Egzozlu Araçlara Ceza
Tekirdağ Çorlu'da polis ekipleri, abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama yaptı. 3 araçta abartı egzoz tespit edilerek toplamda 27 bin 801 TL ceza kesildi ve araçlar trafikten men edildi.
Tekirdağ Çorlu'da polis ekipleri, kamu huzurunu bozan abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şahinleri tarafından yapılan denetimlerde, 3 araçta abartı egzoz tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç başına 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 27 bin 801 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 3 araç trafikten men edildi.
Ekipler, vatandaşların huzurunu bozan ve kamu düzenini olumsuz etkileyen araçlara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa