Çorlu'da Abartı Egzoz Kullanan 4 Araç Trafikten Men Edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde abartı egzoz kullanan 4 araca toplam 37 bin 68 TL para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.

Çorlu'da trafik polisleri tarafından kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan kontrollerde bazı araçlarda abartı egzoz tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç başına 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 37 bin 68 TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 4 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik her türlü olumsuzluğa karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ