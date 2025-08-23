Çorlu'da Abartı Egzoz Kullanan 4 Araç Trafikten Men Edildi

Çorlu'da Abartı Egzoz Kullanan 4 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde abartı egzoz kullanan 4 araca toplam 37 bin 68 TL para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi. Yetkililer, kamu huzurunu bozan araçlara karşı mücadelenin süreceğini açıkladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde abartı egzoz kullanan 4 araca toplam 37 bin 68 TL para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.

Çorlu'da trafik polisleri tarafından kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan kontrollerde bazı araçlarda abartı egzoz tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç başına 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 37 bin 68 TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 4 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik her türlü olumsuzluğa karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.