Abart Egzozlu Sürücüye 20 Bin Lira Cezası

Tekirdağ Çorlu'da gece devriye gezen 'Gece Kartalları' tarafından durdurulan abart egzozlu aracın alkollü sürücüsüne toplam 20 bin 889 lira para cezası kesildi.

Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı yaya devriye görevlileri, gece saatlerinde sokak devriyesi sırasında gürültü çıkararak egzoz patlatan bir aracı Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde durdurdu.

Olay yerine çağırılan trafik polisince yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü O.E.'nin 2.76 promil alkollü olduğu ve kullandığı araçta da abart egzoz takılı olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücü O.E.'ye abart egzozdan ve alkollü araç kullanmaktan toplam 20 bin 889 lira para cezası kesildi. - TEKİRDAĞ

