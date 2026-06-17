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Tekirdağ'da 500 metre arayla iki zincirleme kaza

Tekirdağ'da 500 metre arayla iki zincirleme kaza
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 500 metre arayla iki ayrı noktada 6 otomobilin karıştığı zincirleme maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yaralanan olmazken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 500 metre arayla iki ayrı noktada zincirleme kaza meydana geldi. 6 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazada yaralanan olmadı.

Sabah saatlerinde Çevre Yolu Kemalettin Mahallesi TOKİ bağlantısı mevkiinde, 500 metre arayla iki ayrı noktada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken, 6 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazaların ardından Ergene istikametinde uzun kuyruklar oluşurken, Kurtuluş Caddesi ve Erdal İnönü Caddesi'nde de trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekiplerince araçların kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat sonra trafik normal seyrine döndü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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