Tekirdağ'da 500 metre arayla iki zincirleme kaza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 500 metre arayla iki ayrı noktada zincirleme kaza meydana geldi. 6 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazada yaralanan olmadı.

Sabah saatlerinde Çevre Yolu Kemalettin Mahallesi TOKİ bağlantısı mevkiinde, 500 metre arayla iki ayrı noktada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken, 6 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazaların ardından Ergene istikametinde uzun kuyruklar oluşurken, Kurtuluş Caddesi ve Erdal İnönü Caddesi'nde de trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekiplerince araçların kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat sonra trafik normal seyrine döndü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı