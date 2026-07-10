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Çorlu'da dev narkotik operasyonu: 85 kiloluk bonzai üretilebilecek madde ele geçirildi

Çorlu'da dev narkotik operasyonu: 85 kiloluk bonzai üretilebilecek madde ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 18 milyon TL olan 839 gram A-M kimyasalı ve 1 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E. tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 18 milyon TL olan 839 gram A-M kimyasal maddesi ile 1 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde sevkiyatına karşı çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, bir aracı durdurarak arama yaptı. Uyuşturucu maddelerin aracın kaputuna saklanıldığı gözlendi.

Aramada, sentetik kannabinoid (bonzai) üretiminde kullanılan 839 gram A-M kimyasal maddesi ile 1 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen A-M maddesiyle yaklaşık 85 kilogram bonzai üretilebileceği ve maddenin piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon TL olduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.E., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcıları ile kente uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışanlara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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