Haberler

Corendon yolcu uçağı 7500 kodu sonrası Eurofighter eşliğinde Nürnberg'e güvenli indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Korfu'dan Nürnberg'e giden Corendon uçağı, kokpitten 7500 kodu gönderilmesi üzerine Eurofighter eşliğinde Nürnberg'e güvenli indi. Uçakta 178 yolcu ve 6 mürettebat vardı; havalimanı 1 saat kapalı kaldı, Corendon radyo kesintisi nedeniyle gerçek acil durum olmadığını açıkladı.

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Almanya'ya sefer yapan Corendon Havayolları'na ait yolcu uçağı, kokpitten uçak kaçırma durumunu bildiren "7500" kodunun gönderilmesinin ardından Eurofighter savaş uçaklarının eşliğinde Nürnberg Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

Almanya'nın güneyindeki Nürnberg Havalimanı'nda öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Alman polisi, Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan gelen Corendon Havayolları'na ait bir yolcu uçağından, havacılıkta uçak kaçırma durumunu bildirmek için kullanılan "7500" kodunun gönderildiğini bildirdi. Pilotla telsiz üzerinden iletişim kurulamaması üzerine havalanan Eurofighter savaş uçakları, 178 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçağa Nürnberg Havalimanı'na inişine kadar eşlik etti. Uçak, havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

Yetkililer, 7500 kodunun yanlışlıkla mı gönderildiğini yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı

Mittelfranken Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yaşananların ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri alınan Nürnberg Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Yerinde yapılan kontroller sonucunda herhangi bir tehlike bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Polis operasyonu nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan Nürnberg Havalimanı'na inmesi gereken uçaklar Frankfurt, Stuttgart ve Münih havalimanlarına yönlendirildi.

"Uçak, radyo iletişim sisteminde kısa süreli bir kesinti nedeniyle kod bildirdi"

Corendon Airlines'tan yapılan açıklamada ise "13 Ekim 2026 tarihinde Korfu'dan Nürnberg'e Corendon Airlines XR456 seferini gerçekleştiren 9H-CXD tescilli Boeing 737-800 uçağı, radyo iletişim sisteminde kısa süreli bir kesinti nedeniyle Hırvatistan hava sahasında yerel saatle 09: 00'da acil durum kodu bildirdi. Durum derhal takip altına alındı, gerekli soruşturmalar gecikmeden başlatıldı ve tüm gerekli önlemler alındı. Uçak Nürnberg Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi. Corendon Havayolları, hiçbir zaman gerçek bir acil durumun söz konusu olmadığını ve 178 yolcunun, altı mürettebat üyesinin veya uçağın hiçbir zaman tehlikede olmadığını açıkça vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Etimesgut Belediyesi operasyonunun detayları ortaya çıktı! İskan için 1 milyon lira, konser standı için rüşvet iddiası

İskan için 1 milyon lira, konser standı için rüşvet iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

DEM Parti'yi ayağa kaldıran görüntü! Art arda zehir zemberek tepkiler
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı! Gözler Ankara'da
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar

Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber! Sağlıkta bir dönem sona eriyor