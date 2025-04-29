Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

Sakarya'da çöp kamyonu 70 yaşındaki adamı ezdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karasu Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Topaslan'ı ezerek ölümüne neden oldu. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Marketten evine dönerken canından oldu: Çöp kamyonu 70 yaşındaki adamı böyle ezdi- Karasu Belediyesi'ne ait çöp kamyonu 70 yaşındaki adamı ezdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karasu Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Topaslan'ı ezdi.

70 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcı incelemesi sonrasında Topaslan'ın cansız bedeni, hastane morguna sevk edilirken şoför gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERALARDA

Öte yandan meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın karşıya geçtiği esnada çöp kamyonun üstünden geçtiği anlar görülüyor.

Sakarya'da çöp kamyonu 70 yaşındaki adamı ezdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.