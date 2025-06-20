Çöp Atmaya Giden Kadına Otomobil Çarpıp Kaçtı

Çöp atmaya giden kadını çarpıp öldürdü, arkasına bile bakmadan kaçtı: O anlar kamerada

Kadın olay yerinde hayatını kaybetti, polis kaçan şüpheliyi arıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde çöp atmaya giden kadına otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 50 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybederken sürücü kayıplara karıştı.

Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi kafeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir kafede çalışan Selime Şinas (50), çöp atmak için dışarı çıktı. Cadde üzerinde bulunan konteynerin olduğu yöne doğru yürüyen kadına, sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçarken. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin Selime Şinas'a çarptığı ve sonrasında bölgeden hızla uzaklaştığı yer alıyor.