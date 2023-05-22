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Gaziantep'te çöp atmaya giden genç tramvayın altında kaldı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te çöp atmaya giden genç tramvay altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kahreden bir olay yaşandı. İstasyon'dan üniversite istikametine giden tramvay, 25 Aralık Devlet Hastanesi yakınlarında tramvay yoluna atlayan bir gence çarptı. Kazayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Çöp atmaya giden genç tramvay altında kaldı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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