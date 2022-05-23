Çöp atmak için indiği aracında feci sonu yaşadı - Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde çöp dökmek için aracından inen sürücü bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozan- Adana karayolunda meydana gelen kazada, 01 RT 247 plakalı otomobiliyle giden Emrah Köstü (45), çöp dökmek için aracından indi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Adem A. yönetimindeki 01 AIN 290 plakalı minibüs, sürücüye çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Emrah Köstü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüs sürücüsü Adem A. gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa