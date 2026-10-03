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ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki inşaatta göçükten 2 işçi kurtarıldı

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ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki inşaatta göçükten 2 işçi kurtarıldı
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ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki öğrenci yurdu inşaatında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi kurtarılarak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi içinde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Olay, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi içersinde inşaatı devam öğrenci yurdu alanında saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Öğrenci yurdunun önünde iddiaya göre alt yapı çalışması sırasında İran uyruklu Soheyl Alizade (33), Kioumars Alizade'nin (59) vücutlarının bir bölümü toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçilerden Soheyl Alizade, kısa sürede toprak altından çıkarıldı. Kioumars Alizade ise ekiplerin yoğun çalışması ardından 19.15 sıralarında toprak altından çıkarıldı. İşçiler, ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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