Columbia Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Protestosu

Columbia Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Protestosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması üzerine Columbia Üniversitesi'nde mezuniyet töreni sırasında protesto gerçekleştirildi. Öğrenciler, Üniversite Başkan Vekili Claire Shipman'ı yuhalayarak 'Mahmoud'a Özgürlük' sloganları attı.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması nedeniyle mezuniyet töreni sırasında Üniversite Başkan Vekili Claire Shipman'ı protesto etti.

ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması protesto edildi. Öğrenciler, mezuniyet töreni sırasında konuşma yapmak için kürsüye Üniversite Başkan Vekili Claire Shipman, öğrenciler tarafından yuhalandı ve ıslıklandı. Bazı öğrenciler ise Shipman'a "Bizi tutukladınız" diye bağırdı.

Öğrenciler, ayrıca ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği için gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi aktivist Mahmoud Khalil'e destek vererek, "Mahmoud'a Özgürlük" sloganı attı.

Filistin'e destek veren öğrenciler, üniversitenin yarın yapılacak olan ana mezuniyet törenini engelleme sözü verdi. Geçtiğimiz yıl İsrail karşıtı protestolar nedeniyle üniversitenin mezuniyet töreni iptal edilmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

Netanyahu, en büyük ticaret ortağını kaybetmek üzere
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur

Sinan Engin: Bir anket yapılsa Fenerbahçe'nin yeni hocası o isim olur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz rakam! Galatasaray'ın son 48 saatte kasası doldu taştı

48 saatte 250 binden fazla ürün satıldı, kasa doldu taştı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.