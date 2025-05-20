Columbia Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Protestosu

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması nedeniyle mezuniyet töreni sırasında Üniversite Başkan Vekili Claire Shipman'ı protesto etti.

ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması protesto edildi. Öğrenciler, mezuniyet töreni sırasında konuşma yapmak için kürsüye Üniversite Başkan Vekili Claire Shipman, öğrenciler tarafından yuhalandı ve ıslıklandı. Bazı öğrenciler ise Shipman'a "Bizi tutukladınız" diye bağırdı.

Öğrenciler, ayrıca ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği için gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi aktivist Mahmoud Khalil'e destek vererek, "Mahmoud'a Özgürlük" sloganı attı.

Filistin'e destek veren öğrenciler, üniversitenin yarın yapılacak olan ana mezuniyet törenini engelleme sözü verdi. Geçtiğimiz yıl İsrail karşıtı protestolar nedeniyle üniversitenin mezuniyet töreni iptal edilmişti. - NEW YORK