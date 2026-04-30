Colins'te grev kararı

Öz İplik İş Sendikası, Colins Eroğlu Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Fabrikası'nda toplu iş sözleşmesinde yaşanan sürecin uzaması nedeniyle greve başladı.

İstanbul Avcılar'da bulunan Colins Eroğlu Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Fabrikası çalışanları 'toplu iş sözleşmelerinin yapılamaması ve sürecin işverenin uzlaşmaz tavrı' nedeniyle uzaması iddiasıyla greve başladı. Sendika üyeleri fabrika önünde taşıdıkları dövizlerle bugün basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendik adına basın açıklamasını yapan Öz İplik İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Hacı Bayram Önal, "Bugün İstanbul'da sendikamızın örgütlü olduğu Eroğlu Moda Tekstil fabrikasının önündeyiz. Çünkü burası sadece bir iş yeri değil. Burada, emeğin, onurun, hukukun üstünlüğü, işçinin iradesi ve toplu sözleşme düzeni açıkça yok sayılmaktadır. Sendikamız söz konusu işyerinde 2017'den bu yana örgütlü ve yetkilidir. İşçiler, özgür iradesi ile toplu sözleşme yapma hakkı kazanmıştır. Bu hak, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış tartışmasız bir haktır. Ancak işveren bu bağlayıcı hukuki gereçlere rağmen uzlaşmadan uzak bir tutum sergilemekte. İşçilerin hak ve kazanımlarını karşılamamakta ve toplu sözleşmeye yanaşmamakta" ifadelerini kullandı.

Firmanın üretimini Mısır'a kaydırdığını vurgulayan Önal, "İşveren önce Çorlu'daki fabrikasını kapatmış ardından Aksaray'daki üretimini durdurmuştur. Şimdi ise, üretimini Mısır'a kaydırmıştır. Üstelik sadece yatırım yapmakla kalmamış, yurtdışında binlerce işçi çalıştırarak üretimini büyütmüştür. Kendi kazancı söz konusu olduğunda sınır tanımayan bu anlayış, Türkiye'deki işçi söz konusu olduğunda suskunluğa bürünmüştür. Şunun altını özellikle çiziyoruz, Mısır'da büyüyen yatırımlar Türkiye'de küçülen hakların bahanesi olamaz. Bu ülkede üretim yapan işçi, başka ülkelerde ucuz işçilikle tehdit edilemez. Türkiye'de kazanan, Türkiye'deki işçinin hakkını vermek zorundadır" dedi. - İSTANBUL

