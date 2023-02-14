Deprem sonrası sesler geliyordu! 9 katlı bina ekipler tarafından böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkım yarattığı 10 ilden biri de Diyarbakır oldu. Kentte çökme tehlikesi olan ve seslerin geldiği 9 katlı bir bina, ekipler tarafından yıkıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır'da 7 apartman enkaz haline geldi.

SESLER GELİYORDU

Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 337. Sokakta bulunan ve çökme tehlikesi olan 9 katlı Altınkaya apartmanı güvenlik güçleri tarafından gelen sesler üzerine boşaltıldı. Apartmana yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan alışveriş merkezi de güvenlik amacıyla tahliye edildi. Apartmanın Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun yakınında olması nedeniyle bu yol da trafiğe kapatıldı.

TAMAMEN YIKILDI

Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle binanın yıkımına başladı. İş makinesiyle çalışma yapılırken bina, bir anda çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kapladı. Kimse yaralanmazken, enkaz kaldırma çalışmasına başlandı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Dün kapatılan Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu da yeniden trafiğe açıldı.