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’Çoklu cinsel birliktelik’, ’uyuşturucu’ suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen ’Mehmet Akif Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz’ın tutukluluk halinin devamına karar ver

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’Çoklu cinsel birliktelik’, ’uyuşturucu’ suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen ’Mehmet Akif Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz’ın tutukluluk halinin devamına...

'Çoklu cinsel birliktelik', 'uyuşturucu' suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı öne sürülen 'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik ise tahliye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Haberler.com
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